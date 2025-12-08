ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«ÀïÆü º£Æü12·î8Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«Àï¤«¤é84Ç¯¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û12·î8Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«ÀïÆü·§ËÜ¤ØÇÛÈ÷Í½Äê¤Î¡ÖÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½¸²ñ Ê¿ÏÂ¤òµá¤á¤Æ³èÆ°¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤Ø¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤Ê¤É¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½¸²ñ¤ò¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¿ÏÂ·ûË¡¤ò³è¤«¤¹·§ËÜ¸©Ì±¤Î²ñ ¹â»³¸­Êå »öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö10Ç¯¸å¤â100Ç¯¸å¤â12¡¦8°Ê³°¤Î³«Àï¤ÎÆü¤¬Íè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡× ¤³¤Î