ÍèÇ¯3·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¶âÂô»ÔÄ¹Áª¡£¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤ËÂÐ¤·8Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¶âÂôÁí»ÙÉô¤¬¿äÁ¦¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿äÁ¦¾õ¡¢Â¼»³Î´ÅÂ¡£¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×8Æü¡¢¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¿äÁ¦¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¡£Â¼»³»á¤Ø¤ÎÀ¯ÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¶âÂô»ÙÉô¤ËÂ³¤­¡¢¤³¤ì¤Ç2ÅÞÌÜ¤Ç¤¹¡£ ¿äÁ¦¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÂ¼»³»á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ­ÂÐºö¤äºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É6¤Ä¤ÎÀ¯ºö¶¨Äê¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ