¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð 2025Ç¯8·î¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¿Í¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾»Ô¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤º¤ËÌë´Ö¤Ë¥É¥íー¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(38)¤¬8Æü¡¢¹Ò¶õË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹â¾¾ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¤«¤éÌó10Ê¬´Ö¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¿Í¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾»Ô¤Î¾å¶õ¤Ë¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ç¥É¥íー¥ó1Âæ¤òÈô¤Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡