OCHA¡á¹ñÏ¢¿ÍÆ»ÌäÂêÄ´À°»öÌ³½ê¤Ï8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Îµò½Ð¶âºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù±ç³èÆ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Í¥ÀèÅÙ¤ò¹Ê¤Ã¤¿»Ù±ç·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£OCHA¤Ï8Æü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢Í¥ÀèÅÙ¤ò¹Ê¤Ã¤¿»Ù±ç·×²è¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë»ñ¶â¤Îµò½Ð¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ê¶Áè¤ä¼«Á³ºÒ³²¡¢±ÖÉÂ¤ä¿©ÎÈÉÔÂ­¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ºÇ¤â»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê8700Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢230²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½3Ãû5700²¯±ß¤Î»Ù±ç¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢23¤«