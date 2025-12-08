»³À¾¾Ê¤Î±ÀÖ¾¸¦µæ±¡¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³À¾¾ÊÂçÆ±»Ô¤Ç¤ÏÇ¯½é°ÊÍè¡¢¹ß±«¤ÎÉÑÅÙ¤È¹ß±«ÎÌ¤¬ÎãÇ¯¤ÎÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤òÃø¤·¤¯¾å²ó¤ê¡¢Ï¢ÆüÂ³¤¤¤¿±«¤Ë¤è¤ê¡¢±ÀÖ¾ÀÐ·¢¤Î°ìÉô¤ÎÆ¶·¢¤Ç¤Ï¶ÉÉôÅª¤Ê¿»¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ¶·¢Å·°æ¤ÎµµÎö¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤·¡¢Æ¶·¢¤Î¿»¿åÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ÀÖ¾¸¦µæ±¡¤Ï12·î8Æü¤«¤é±ÀÖ¾ÀÐ·¢Âè18·¢¤ÎÊÄº¿´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÉÂ³²Ä´ºº¡¢ÊªÍýÃµºº¡¢±«Å·ÂÐºö»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¿å³²ÂÐºöºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ