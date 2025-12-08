Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖMrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤¬¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Åìµþ²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡È¥ß¥»¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤­¤¿Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÎ¹¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Âç¿¹¼«¤é¤¬Á´ÂÎ¹½À®¡¦´Æ½¤¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Å¸¼¨Êª¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯