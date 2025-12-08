¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ê8Æü¡¢¥Ü¥¹¥¤¡¼¥¾¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë°éÀ®7°Ì¤Î¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ³°Ìî¼ê¡Ê18¡Ë¡áÆÊÌÚ¡¦¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¹â¡á¤¬¡¢¼«Ëý¤Î²øÎÏ¤Ç?500㌳?¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¡£Éã¿Æ¤ÏÃæÆü¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó¤µ¤ó¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ï°ìÀÚÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ2Ç¯¼å¤ÇÆü¾ï²ñÏÃ¤ÏÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ß¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ìÊ¬