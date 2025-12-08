¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½µ­¼Ô²ñ¸«¤¬8Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ü¥¹¥¤¡¼¥¾¥Õ¥¯¥ª¥«¡×¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¶å½£¶¦Î©Âç¡á¤é»ÙÇÛ²¼¡¢°éÀ®¤Î·×12Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¥×¥í¤Ç¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡áÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡á¤ÏÆþÃÄÌ¤¸ò¾Ä¤ÇÉÔºß¤Î¤¿¤á¡¢°ðÀî¤ÏÆþÃÄ¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿12Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£²ñ