ABEMA¤Ï¡¢7Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Çº¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹æµã¤¹¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¢¥¤¥éÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õ