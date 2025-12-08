ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤òÌÈ¤ì¤¿½÷À­ ²¬»³¸©¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈï³²¤òÌÈ¤ì¤¿½÷À­¤¬Åö»þ¤Î¿´¶­¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤òÌÈ¤ì¤¿½÷À­¡Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢14¤Ê¤ó¤È¤«¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÂ©»Ò¤¸¤ã¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£À¼¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡× ²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î86ºÐ¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î¡¢Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¡Ö³ô¤Ç¤â¤¦¤±¤¿¤¬ºÊ¤ËÆâ½ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤¿¤á¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸ýºÂ¤Ë¶â¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ