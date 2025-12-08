·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯ÃÏ°è¤Ç¾®Çä¤ê¤äÊªÎ®¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±¼çÂÎ¤ÎÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤ò¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Ë¿ø¤¨¤ëÆ°¤­¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²áÁÂÃÏ¤Ç¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÎÅ±Âà¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢½»Ì±¼«¤é¤¬É¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£»ñ¶âÄ´Ã£¤Î±ß³ê²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¡À°È÷¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙÆâ¤ËÊý¸þÀ­¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£ ¸½ºß¡¢Á´¹ñ1718»ÔÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á¡¢