ÆüËÜ¶ä¹Ô£µÆü¤Î³°°Ù»Ô¾ì½ÐÍè¹â ¥É¥ë±ß ¥¹¥Ý¥Ã¥È 47²¯9500Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥× 790²¯700Ëü¥É¥ë ¥æー¥í¥É¥ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È 7²¯3500Ëü¥É¥ë ¥¹¥ï¥Ã¥× 38²¯7800Ëü¥É¥ë