12·î6Æü¤È7Æü¤Ë¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡ÙÂè12Àá¤¬³«ºÅ¡£Î¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ëÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÈÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤¬¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯ÌÀ¤±¤ËÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£ GAME1¤ÏÀÜÀï¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¡¢ÀéÍÕJ¤¬¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÇµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·Ì¾¸Å²°D¤¬¾¡Íø¡£GAME2¤â¤ª¸ß¤¤¾ù¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ªÈ×¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀéÍÕJ¤¬¾¡