¼«Æ°¼Ö¤Î½¤Íý¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Î¹©¾ìÄ¹¤é¤¬¡¢µÒ¤Î¼Ö¤Î½¤Íý¤ÎºÝ¤Ë¤¦¤½¤Î¸«ÀÑ½ñ¤òºî¤ê¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¦¥½¤Î¸«ÀÑ½ñºîÀ®¢ªÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¿½ÀÁ¢ªÊÝ¸±¶â18Ëü±ß¤À¤Þ¤·¤È¤ë¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤ÎÃË¤ÈÉô²¼¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡Ë ·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤ÎÍ­Ìµ¤â´Þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´¨²Ï¹¾»Ô¹â²°¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£´£·¡Ë¤ÈÅìº¬»Ô³ªÂô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£´£³¡Ë¤Ç¤¹¡£ £²¿Í¤Ï¼«Æ°¼Ö