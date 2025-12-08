ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î8Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô ¸Â·î¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) Æü·Ð225ÀèÊª 12·î¸Â6552(6046) 3·î¸Â1139( 639) TOPIXÀèÊª 12·î¸Â5124(5124) 3·î¸Â 571( 571) Æü·Ð225¥ß¥Ë 12·î¸Â117379(11737