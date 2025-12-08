12月10日（水）よる10時〜最終回を放送桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。最終回の放送を前に、加藤千尋、郄塚大夢（INI）がクランクアップ！本作の撮影の感想を語った。加藤と郄塚が演じたのは、大西真咲と大西岬の従姉弟インフルエンサー。2人で「まぁみぃチャンネル」を開設し動画投稿をしていたところ、誘拐事件に偶然遭遇していたことから注目を集