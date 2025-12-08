ÅìËÌÂçÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ç°å»Õ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¡áÅö»þ¡Ê29¡Ë¡á¤¬2015Ç¯¡¢¼«»¦¤·¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø¤¬½Å¤¤¸¦µæ¶ÈÌ³¤ò²Ý¤·¤¿¾å¡¢³Ø³°¤ÎÉÂ±¡¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤¬Âç³Ø¤ËÌó8500Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÀçÂæÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ÇÂç³ØÂ¦¤ÏÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¸¦½¤°å¤È¤·¤Æ3Ç¯´ÖÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢15Ç¯4·î¤Ë¸¦µæ²Ê¤ËÆþ³Ø¡£½Ú¶µ¼ø¤«¤é³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Ê