¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï8Æü¡¢Æ¯¤¯¹âÎð¼Ô¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÍ­¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂÎÎÏÄã²¼¤òÊä¤¦ÀßÈ÷¡¦ÁõÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤ë»Ø¿Ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£5·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ç¹âÎð¼Ô¤ÎÏ«ºÒËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È´Ä¶­²þÁ±¤¬ÅØÎÏµÁÌ³¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¡£ÍèÇ¯4·î¤Î»Ü¹Ô¤Þ¤Ç¤Ë»Ø¿Ë¤òºöÄê¤¹¤ë¡£»Ø¿Ë°Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤ËÆ¯¤­Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢É¬Í×¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸