FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤é¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¢MORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î9¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¡¢8Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥­¥é¥Ã¤È¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿