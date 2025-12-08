TimeTree¤Ï12·î3Æü¡¢2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈÍ½Äê¡É¥È¥ì¥ó¥É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖTimeTree Schedule of the Year 2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢1·î1Æü¡Á10·î31Æü¤Ë¹ñÆâTimeTree¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÅÐÏ¿¤·¤¿Í½Äê¤Î¤¦¤Á¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅÐÏ¿¿ô¤¬2024Ç¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ëÍ½Äê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃê½Ð¤·¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡û2025Ç¯¤òºÇ¤â¾ÝÄ§¤¹¤ë"Í½Äê"¡ÖSchedule of the Year¡×¤Ï¡ÖËüÇî¡×¡ÖTimeTree Schedule of the Year 2025¡×Âè1²ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«