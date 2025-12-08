¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ï¡¢12·î11Æü¡Á14Æü¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼4ÉÊ¤¬200±ß°ú¤­¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ç¯Ëö´¶¼Õº×¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¡¢ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ê"¤È¤ó¤«¤Ä"¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¦¡Ö¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÄê¿©¡×¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥«¥ì¡¼¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼(ÃÝ)¡×¤Î4ÉÊ¤¬¤É¤ì¤Ç¤â200±ß°ú¤­¤Ë¤Ê¤ë¡£Å¹Æâ°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â³ä