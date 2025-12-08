7Æü¤Ë½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÀÐÀî¸©ÆâÆþ¤ê¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£´Ñ¸÷¶È¤Ê¤ÉÇ½ÅÐ¤ÎÉüµìÉü¶½¤Ë¸þ¤±¡¢¼·Èø°ÊËÌ¤Î6»ÔÄ®¤Î»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ËÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô ÁáÉÄ ¼óÁê¡§¡ÖÈïºÒÁ°¤Î³èµ¤¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×»ë»¡¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉüµìÉü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£¼óÁê½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤ÎÀÐÀî¸©ÆâÆþ¤ê¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤Ø¤Îµ§