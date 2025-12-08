¾®Àôº£Æü»Ò¤¬2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãKK60 ¡Á¥³¥¤¥º¥ßµ­Ç°´Û¡Á KYOKO KOIZUMI TOUR 2026¡ä¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ4·î22Æü¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÄÉ²ÃÀÊÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¡ãKK60 ¡Á¥³¥¤¥º¥ßµ­Ç°´Û¡Á¡ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î2·î4ÆüNHK¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤¬Â¨ÆüSOLD OUT¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÄÉ²Ã³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£¤Þ¤¿5·î2Æü¡¢3Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ó¥å