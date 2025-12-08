À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÀÐ¸¶²Æ¿¥¤¬¡¢1·î7Æü(¿å)¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¶²ÉÝ¤ÎËâ³¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢°Û¿§¤Î¡ÈÌþ¤··Ï¡É°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb(ÇòÀô¼Ò)·ÇºÜ¤ÎÏÃÂêºî¡£ÀÐ¸¶²Æ¿¥¤ÏºîÃæ¤Ë¥á¥ê¡¼¥ÊÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³Ú¶ÊÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥óPV¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿·¶Ê¡ÖWe Can Do!!¡×¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£