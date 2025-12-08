¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦KAWAII LAB.¤è¤ê¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥­¥é¥Ã¤È¡×¤¬12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¢¡MORE STAR ¥á¥ó¥Ð¡¼¼Ì¿¿¡¢³Æ¥³¥á¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î9Ì¾¡£Á´°÷¤¬KAWAII LAB. MATES½Ð¿È¤À¡£ºÇÇ¯¾¯16ºÐ¡¢ºÇÇ¯Ä¹20ºÐ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï17.8ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ