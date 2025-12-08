¸µAKB48¤Î½÷Í¥¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬8ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½©¸µ¹¯»á¤Î¼þ¤ê¤ËÁ°ÅÄ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê½©¸µ»á¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥¨ー¥¤ AKB¤ÎOG£Ï£Ç¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï7Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û～¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹～¡×¤ÎºÇ