“闘将”石粼信弘監督が松本山雅に就任「アグレッシブで貪欲な山雅をつくる」松本山雅FCは12月8日、トップチームの新監督に石粼信弘氏が就任することを正式発表した。石粼氏は2025年12月8日付での就任となる。石粼氏は1958年3月14日生まれの67歳で、広島県出身。東芝で選手としてプレーしたのち、1995年からモンテディオ山形（当時はNEC山形）で監督としてのキャリアをスタートさせた。その後、大分