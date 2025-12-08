1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBARBEEBOYS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎKONTA¡Ê65¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢»Í»è´°Á´Ëãáã¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¦´Ø·¸³Æ°Ì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÖÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤­±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨»Í»è¤Ï´°Á´Ëãáã¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÊó¹ð¡£¡Ö¸ª¤«¤é¾å¤Ï»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¿¤À¤ÎË¹»Ò³Ý¤±¤Ê