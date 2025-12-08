12·î8Æü¡¢¿¹Àô¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£2018Ç¯¤Ë½Ð»º¤·¤¿Ì¼¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÎÌ¼¤Î¼·¸Þ»°SHOT¤òÈäÏª¿¹¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼·¸Þ»°¤ä¤Ã¤È¤Ç¤­¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤ÃåÊª¤òÃå¤¿Ì¼¤Î¸å¤í»Ñ¤ä¡¢Ì¼¤¬¹ÈÍÕ¤·¤¿ÌÚ¡¹¤ÎÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²£´é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀô¤Á¤ã¤ó»÷¤Î¤ªåº