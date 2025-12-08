NTT¥¢ー¥Ð¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÃÓÅÄ¹¯»á¤È¡¢NTTÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎÅçÅÄÌÀ»á NTT¤Ï8Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¡ÖNTTÆüÈæÃ«¥¿¥ïー¡×¡Ê2031Ç¯10·î½×¹©¡Ë¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤ÏNTTÅÔ»Ô³«È¯¤ÈÅìµþÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥°¥ê¥Ã¥É¤¬»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¤Ç¡¢NTT¤Î¼¡À¤ÂåÄÌ¿®´ðÈ×¡ÖIOWN¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¡Ö¡Ø¸÷¤Î³¹¡Ù¤Å¤¯¤êpowered by IOWN¡×¤È¾Î¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£