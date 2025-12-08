¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µ­Ç°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥­¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï8Æü¡¢½àÍ¥3ÈÖ¾¡Éé¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£9Æü¤Î12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½àÍ¥12R¤òÆ¨¤²¤¿µÆÃÏ¹§Ê¿¡Ê47¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬Í¥¾¡Àï1¹æÄú¤ò¥²¥Ã¥È¡£9Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÅö¥¿¥¤¥È¥ëÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤È¤³¤Ê¤á¤ÏG1½éÍ¥¾¡¡Ê04Ç¯¼þÇ¯¡Ë¤Î¿åÌÌ¤À¤·¡¢ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Ê¤á°¦¤ò¸ì¤ëµÆÃÏ¤Î»Ñ¤Ï¼Â¤Ë¸Ø¤é¤·