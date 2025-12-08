ºòÆü¡Ê7Æü¡ËÌë¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î»³¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ­2¿Í¤¬ÁøÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 1¿Í¤Ï¤±¤¬¤â¤Ê¤¯Ìµ»ö¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Âô¤Ç°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 8Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢78ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÎºÊ¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¡¢¡Ö¡ØÂ­¤¬°­¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡£¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤ÏºÊ¤Ë¡ÖÃù¿åÃÓ¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºòÆü¤ÎÄ«¤«¤é50Âå