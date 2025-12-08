¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ê2020¡Ë¡×(¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1) 1·î´ü¤Î¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ­²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¤Ë¡¢10·î´ü¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤È¡¢2025Ç¯¤âÏ¢¥É¥é¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿ÇÈÎÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿ÇÈÎÜ¤¬·º»öÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£ÎëÌÚµþ¹á¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÇÈÎÜ±é¤¸¤ëÇ®·ì¤ÇÆùÂÎÇÉ¤Î·º»ö¤È¡¢ÎëÌÚ±é¤¸¤ë"Ê¸»ú¥Õ¥§¥Á"¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ·º»ö