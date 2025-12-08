Í§¤À¤Á¤äÈà»á¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï¿ä¤·³è¤Ç¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤òÆÉ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ç°´ê¤Î¿ä¤·¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¼ç¿Í¸ø¡£Í§¤À¤Á¤Î¥ë¥ß¤âÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸å¼ç¿Í¸ø¤ËÅÜ¤ëÁÛÄê³°¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡Ä¡©¸¶°Æ¡§Ray WEBºî²è¡§¤É¤ó¤°¤ê¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô