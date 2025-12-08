¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎË¡°Æ¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï5Æü¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤Î1³äºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹Ë¡°Æ¤ò¶¦Æ±¤ÇÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ45µÄÀÊ¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂ¼¾åÃÒ¿®½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¢£°Ý¿·