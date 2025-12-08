「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われ一審で無罪判決を受けた元妻が、控訴審に姿を見せました。須藤早貴被告（29）は和歌山県田辺市で7年前、資産家で元夫の野粼幸助さん（当時77）に覚醒剤を摂取させ殺害した罪に問われています。検察側は、須藤被告が野粼さんは死亡時2人きりだったなどと指摘していましたが、一審の和歌山地裁は、検察側の立証では「合理的疑いが残る」として無罪