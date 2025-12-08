²èÌÌ¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¡¢Çò¤¤Ê®±ì¤È¤È¤â¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ëÂçÎÌ¤ÎÊ®ÀÐ¡£¥«¥á¥é¤¬Ê®±ì¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Ê®ÀÐ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç±ÇÁü¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£USGS¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¤Î¥­¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¡£6Æü¸áÁ°¡¢¹õ¤¤Ê®±ì¤È¤È¤â¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÍÏ´ä¤¬ÂçÎÌ¤ËÊ®¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê®²Ð¤Ï°ì»þ¡¢ËÌÂ¦¤Î2¥«½ê¤ÈÆîÂ¦¤Î1¥«½ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ3¤Ä¤Î²Ð¸ý¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÍÏ´ä¤¬Ê®¤­½Ð¤·