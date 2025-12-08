¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥­¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¤ª¤è¤½600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë20ÉÊÌÜ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸¶ÎÁ¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤ò¥¯¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤Ë¹á¤ê¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£