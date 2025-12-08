◆ソフトバンク新入団会見（8日、ボスイーゾフクオカ）育成ドラフト6位、長粼蓮汰投手（18）＝滋賀学園高＝は、187センチの長身から角度のある最速145キロの真っすぐと、どの球種でもカウントをとれる器用さが武器だ。左利きながら右投げ右打ち。「先発投手として100マイル投げたい」と目標を掲げた。スポーツ以外の日常生活は左利き。右投げになったのは幼少時代からで「保育園の時、みんなが右で投げているのを