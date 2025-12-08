EXILE TAKAHIRO¡Ê41¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£¡ÖÃí°Õ´­µ¯¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌ¾µÁ¤ÇÅê¹Æ¡£¡ÖËÜÆü¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Æ¡¢Âè1Éô¡¦Âè2Éô¤È¤â¤ËÆ°²è¤Î»£±Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÖÂè2Éô¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏÓ¤òÄÏ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã