½µÌÀ¤±£¸Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å£µ»þ¡¢Á°½µËö¡Ê¸á¸å£µ»þ¡ËÈæ£·£³Á¬±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Î£±¥É¥ë¡á£±£µ£µ±ß£³£µ¡Á£³£¶Á¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï¡¢£·£·Á¬±ß°Â¡¦¥æ¡¼¥í¹â¤Î£±¥æ¡¼¥í¡á£±£¸£±±ß£±£±¡Á£±£µÁ¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£