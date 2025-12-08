É×¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ø¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¤È¤­¤Ï¤Þ¤À»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÊÝ°é±à¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ç¤­¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¡¢ÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¡¢´üÂÔÈ¾Ê¬¤Ç·Þ¤¨¤¿ÅÐ±à½éÆü¡£¡Ö¡Ä¡Ä¤¨¡©¡×¡½¡½ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È6Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿¸µ¥«¥ì¤ÎÎ´»Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤µ¤« ¸µ¥«¥ì¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸ÊÝ°é±à¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¼¡Ä¡£¡×¥¤¥é¥¹¥È:¤Î¤Ð¤é(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)