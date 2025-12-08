£²Æü¡¢Å·ÄÅ»Ô¤Îé©½§¹ñºÝ¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¥¹¥­¡¼¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìä»ÒÀÙ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ12·î8Æü¡Û¿·Àã¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¡¢Ãæ¹ñÅ·ÄÅ»Ôé©½£¶è¤Îé©½§¹ñºÝ¥¹¥­¡¼¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢ÃÏ¸µ·ÐºÑ¤Î³èÀ­²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±í»³»³Ì®¤ÎÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±¶è¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ëÉ¹Àã´Ñ¸÷¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³«È¯¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀøºßÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¼«Á³»ñ¸»¤ò·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²Æü¡¢Å·ÄÅ»Ô¤Îé©½§¹ñºÝ¥¹¥­¡¼¾ì