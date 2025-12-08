¿å»ºÄ£¤Ï8Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥í¥Þ¥°¥íµù³ÍÏÈ¤Î¹ñÆâÅö½éÇÛÊ¬¤ò·è¤á¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ë±è´ßµù¶È¤Ï25Ç¯ÅÙ¤Î¿å½à¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤­¡¢30¥­¥í°Ê¾å¤ÎÂç·¿µû¤Ë2990.7¥È¥ó¡¢¾®·¿µû¤Ë3066¥È¥ó¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿µû¤ÏÀÄ¿¹¸©¤¬685.8¥È¥ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤È²­Æì¸©¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¿³µÄ²ñ¤ÇÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¡£¾®·¿µû¤ÏÄ¹ºê¸©¤¬879.9¥È¥ó¤ÇºÇÂ¿¡£ÀÄ¿¹¸©¤ÈËÌ³¤Æ»¤¬¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Âç·¿¡¢¾®·¿¤È¤âÏÈ¤Î¿ôÎÌ¤Ïº£¸åÊÑÆ°¤¹