µþÅÔÉÜ·Ù¤Ï£¸Æü¡¢µÈ±ÛÀ¶¿ÍËÜÉôÄ¹¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿ÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÜ·ÙËÜÉôÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤¿¼ê¸ý¤Ï½é¤á¤Æ¡£µÈ±ÛËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌ¾¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ïµö¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´­µ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£µÆüÃëº¢¡¢ÀÄ¿¹¸©Æâ¤Î£µ£°ºÐÂåÃËÀ­¤Î·ÈÂÓ¤Ë¡ÖµþÅÔÉÜ·Ù»¡ËÜÉôÄ¹¤ÎµÈ±Û¤Ç¤¹¡×¤ÈÃË¤ÎÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤Î·ï