¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È KAWAII LAB.¤è¤ê¡¢¿·¥°¥ëー¥× MORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿ー¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥­¥é¥Ã¤È¡×¤ò12·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Æ±¶Ê¤ÎMV¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Number_i¡¢ENHYPEN¡¢HANA¡¢KAWAII LAB.¤é12ÁÈ½¸·ë¥¢¥¸¥¢È¯²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¥ì¥Ý¡Ë MORE STAR¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ