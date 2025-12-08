Å·Ëþ²°¡¦½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÀ¾Â¼Èþ·îÁª¼ê¤¬¤­¤Î¤¦ËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹æË¤»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤Ç½é¤Î42¡¥195¥­¥í¤ËÄ©¤ó¤ÀÀ¾Â¼Èþ·îÁª¼ê¡£Å·Ëþ²°¤ËÆþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¡¢À®Ä¹³ô¤Î21ºÐ¤Ç¤¹¡£À¾Â¼Áª¼ê¤Ï½øÈ×¤«¤é½÷»Ò¤ÎÀèÆ¬¥°¥ëー¥×¤Ç¥ìー¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤È½ªÈ×¤ÏÆÈÁö¡ª¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡áMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í1°Ì¤«¤Ä¡¢2»þ´Ö27Ê¬°ÊÆâ¤ÇÁö¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÄÅ·Ëþ²°½÷»ÒÎ¦¾å¶¥