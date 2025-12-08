¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï12·î6Æü¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤­¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢J2Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¡Ö¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥­¡×Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥­¤Ë¤è¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î±þ±ç¤Ï¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤¬¡¢¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç