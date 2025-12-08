¸½ÃÏ12·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÂè13Àá¤Ç¡¢Ê¡°æÂÀÃÒ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥í¥¦¥«¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¨¥¹¥È¥ì¥é¤ÈÂÐÀï¡££²¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤¬Ê¡°æ¤À¡£59Ê¬¡¢Ì£Êý¤ÎCK¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò21ºÐMF¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤«¤éº¸Â­¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¹ë²÷¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î£¹Ê¬¸å¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£Ê¡°æ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼