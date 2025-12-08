¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË ¿¼Ìë3¡§00¡Ë8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡ßÃæÅç·ò¿Í¡¢¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍº£Ç¯6·î¤ËÃæÅç¤òÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ï¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°­¤¯ÉÔ´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥­¥¿¥Ë¡£º£²ó¤Ï´°Á´ÂÎ¤ÎGEMN¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¡¢¥é¥¤